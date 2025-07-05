На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения на основном ходу и одну на съезде

В связи с проведением ремонтных мероприятий на участке КАД в районе пересечения с Пулковским шоссе, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 7 по 19 июля на путепроводе, входящем в состав трассы М-11 «Нева», будут перекрыты первая и вторая полосы движения. Это связано с необходимостью устранения дефектов лакокрасочного покрытия металлической конструкции. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Ремонтные работы будут осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, предусматривающей установку временных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации для обеспечения безопасности. Информация о перекрытиях будет отображаться на электронных табло КАД.

Пузыревский также отметил, что работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, на 68 километре внутреннего кольца КАД. Кроме того, будет временно закрыта одна полоса на съезде с Пулковского шоссе (из аэропорта Пулково) на внутреннее кольцо КАД. Подрядчик гарантирует соблюдение всех необходимых мер безопасности на протяжении всего периода проведения работ.