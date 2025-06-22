На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенном между развязками с проспектом Культуры и автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе). Причиной ограничения являются дорожные работы.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 23 июня по 3 июля будет перекрыто движение по первой и второй полосам. На третьей и четвёртой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Данные меры связаны с необходимостью устранения колейности дорожного покрытия.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утверждённой схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также уточнил, что работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, на участке с 28 по 40 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранение колейности будет производиться на второй полосе. При этом сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.