ента новостей

17:12
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
12:55
В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной
12:51
На Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти»
02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы

На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенном между развязками с проспектом Культуры и автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе). Причиной ограничения являются дорожные работы.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 23 июня по 3 июля будет перекрыто движение по первой и второй полосам. На третьей и четвёртой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Данные меры связаны с необходимостью устранения колейности дорожного покрытия.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утверждённой схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также уточнил, что работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, на участке с 28 по 40 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранение колейности будет производиться на второй полосе. При этом сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-05-2025, 16:35
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы
20-06-2025, 15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
29-05-2025, 14:57
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
18-06-2025, 15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
22-05-2025, 15:37
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
28-05-2025, 11:02
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Культуры перекроют две полосы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
20-06-2025, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
Наверх