На КАД между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы

В связи с проведением дорожных работ на участке Кольцевой автодороги (КАД), расположенном между развязкой с трассой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) и развязкой с Мурманским шоссе (Р-21 "Кола"), будет частично ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в период со 2 по 12 июля будут закрыты первая и вторая полосы для устранения колейности дорожного покрытия. На третьей и четвёртой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация работ соответствует утверждённой схеме дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло КАД.

Работы проводятся на внутреннем кольце КАД, с 41-го по 50-й километр, в круглосуточном режиме, с двумя сменами. Устранение колейности затронет первую и вторую полосы. Пузыревский отметил, что сроки работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.