Петербург в лидерах по названиям ЖК на латинице

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно исследованию, Санкт-Петербург занимает одну из лидирующих позиций среди регионов РФ по доле жилых комплексов, в наименованиях которых используется латиница. Северная столица заняла 3 место по России с показателем 32,6% ЖК. Больше только в Москве и Еврейской автономной области – 36,9% и 33,3%.

Эксперты отмечают растущую тенденцию включения иностранных букв в названия объектов недвижимости. Этот факт свидетельствует о том, что в Петербурге активно развивается рынок недвижимости, и застройщики экспериментируют с новыми форматами и подходами. Однако также отмечается, что использование латиницы в названиях жилых объектов требует внимательного подхода и соблюдения определенных норм и правил.