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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть лидирует по вводу жилья на душу населения

Ленобласть лидирует по вводу жилья на душу населения

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Ленобласти наблюдается активное развитие строительной отрасли: регион лидирует в рейтинге по объему введенного в эксплуатацию жилья на 1 человека

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть заняла лидирующую позицию в рейтинге регионов по объему введенного в эксплуатацию жилья. При этом Петербург оказался лишь на 71 месте. Для расчета определялись объемы на душу населения.

Согласно имеющимся данным, Ленобласть продемонстрировала высокие показатели в строительстве жилых объектов. Так, в 2024 году было введено 4065 тыс. кв. метров жилья, что составляет 1,6 «квадратов» на 1 жителя.

Это свидетельствует о развитии строительной отрасли области и улучшении жилищных условий граждан. В регионе продолжается активная работа по строительству новых жилых комплексов и многоквартирных домов.

Благодаря этому жители области получают больше возможностей для улучшения своих жилищных условий. Ожидается, что положительные тенденции в строительной отрасли сохранятся и в дальнейшем.

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