Ленобласть лидирует по вводу жилья на душу населения

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть заняла лидирующую позицию в рейтинге регионов по объему введенного в эксплуатацию жилья. При этом Петербург оказался лишь на 71 месте. Для расчета определялись объемы на душу населения.

Согласно имеющимся данным, Ленобласть продемонстрировала высокие показатели в строительстве жилых объектов. Так, в 2024 году было введено 4065 тыс. кв. метров жилья, что составляет 1,6 «квадратов» на 1 жителя.

Это свидетельствует о развитии строительной отрасли области и улучшении жилищных условий граждан. В регионе продолжается активная работа по строительству новых жилых комплексов и многоквартирных домов.

Благодаря этому жители области получают больше возможностей для улучшения своих жилищных условий. Ожидается, что положительные тенденции в строительной отрасли сохранятся и в дальнейшем.