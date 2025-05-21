СПб вошел в тройку лидеров по объемам ипотечных кредитов

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным исследований, город на Неве занял одну из верхних строчек в рейтинге регионов по объемам ипотечных кредитов. Это свидетельствует о высоком спросе на ипотеку среди жителей города.

Эксперты отмечают, что такие показатели могут быть связаны с развитием рынка недвижимости, доступностью ипотечных программ и интересом граждан к улучшению жилищных условий.

В настоящее время рынок ипотеки продолжает оставаться актуальным для многих россиян, желающих приобрести жилье. Петербург, наряду с другими крупными городами, демонстрирует высокие показатели по объемам выданных ипотечных кредитов.

Средний размер ипотеки в СПб составляет 5,76 млн. руб. Больше только в Москве и Подмосковье – 7,47 млн. руб. и 5,98 млн. руб.