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Питерец.ру » Общество » Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах

Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
В Санкт-Петербурге много жилья с просторными кухнями: город попал в тройку лидеров по размеру кухонь в квартирах

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга могут похвастаться просторными кухнями в своих квартирах. Город занял одну из лидирующих позиций в рейтинге регионов России по размеру кухонь.

Согласно исследованию, в Санкт-Петербурге квартиры с большими кухнями встречаются довольно часто. Город оказался третьим в этом рейтинге – средний размер кухонь в квартирах Северной столицы 11,7 кв. м. Первое и второе место заняли Краснодарский край и Самарская обл. – с показателями 13 и 12,6 кв. м.

Эксперты отмечают, что просторные кухни способствуют созданию уютной атмосферы и облегчают приготовление пищи. Кроме того, большая площадь позволяет более рационально организовать рабочее пространство для кулинарных экспериментов.

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