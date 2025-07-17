Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга могут похвастаться просторными кухнями в своих квартирах. Город занял одну из лидирующих позиций в рейтинге регионов России по размеру кухонь.

Согласно исследованию, в Санкт-Петербурге квартиры с большими кухнями встречаются довольно часто. Город оказался третьим в этом рейтинге – средний размер кухонь в квартирах Северной столицы 11,7 кв. м. Первое и второе место заняли Краснодарский край и Самарская обл. – с показателями 13 и 12,6 кв. м.

Эксперты отмечают, что просторные кухни способствуют созданию уютной атмосферы и облегчают приготовление пищи. Кроме того, большая площадь позволяет более рационально организовать рабочее пространство для кулинарных экспериментов.