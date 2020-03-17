Лидеры по просрочкам

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась в лидерах регионов в сфере просроченных платежей по кредитам. Петербург расположился на 3-е месте в этом рейтинге. Лидером же здесь оказалась Тюменская область, а 2-е место досталось Москве. В городе на Неве максимальная просрочка по займам составляет 180 тыс. руб. В Москве этот показатель равен 189 тыс. руб., в Тюменской области – 200 тыс. руб.

Ситуации с просроченной задолженностью возникают по разным причинам. Бывает, что у заемщика серьезно изменяется финансовая ситуация, из-за чего он оказывается неспособен своевременно совершать необходимые платежи. В каких-то случаях просрочки образуются от неумения мудро распоряжаться финансами. Человек начинает жить не по средствам, что приводит к серьезной проблеме.