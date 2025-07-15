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Питерец.ру » Общество » Вырос спрос на климатическую технику

Вырос спрос на климатическую технику

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Северной столице на фоне жары стали активнее покупать вентиляторы и кондиционеры

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге на фоне жаркой погоды наблюдается увеличение спроса на вентиляторы и кондиционеры. Жители города активно приобретают климатическую технику, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.

Рост спроса на кондиционеры и вентиляторы связан с повышением температуры воздуха. Продавцы климатической техники отмечают увеличение продаж. Возможно, это связано не только с повышением температуры, но и с общим пониманием важности использования качественной техники для создания комфортного микроклимата в помещениях.

Климатические устройства помогают справиться с жарой и создать более комфортные условия в домах и офисах. Специалисты рекомендуют выбирать технику, соответствующую размерам помещения и потребностям пользователей.

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