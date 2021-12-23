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Питерец.ру » Общество » Активно покупают снегоходы

Активно покупают снегоходы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mototeamrussia.com
Снегоходы стали более востребованы в Петербурге

Обилие осадков привело к повышению спроса на снегоходы. Так в Петербурге и Ленобласти он поднялся на 229% по сравнению с прошлогодним периодом. Сейчас Северная столица занимает 5 место по уровню востребованности такой техники.

«Питерец.ру» отмечает, что в декабре спрос на снегоходы вырос по всей России. Данный показатель повысился на 31%. Специалисты связывают эту тенденцию с развитием внутреннего туризма. Снегоходы часто используются во время проведения экскурсий. Эту технику также сдают в аренду. Стоимость снегоходов достигает 129 тыс. руб.

Сегодня на рынке существует множество различных моделей. Выбор конкретной техники зависит от цели ее использования и ваших предпочтений. Например, одним снегоход нужен для быстрой езды, другим – для рельефной местности.

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