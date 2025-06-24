Отмечен рост спроса на краткосрочные ОСАГО

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге наблюдается увеличение интереса к краткосрочным ОСАГО. Это свидетельствует о том, что все больше водителей предпочитают оформлять страховку на короткий срок.

Это может быть связано с различными факторами, такими как аренда автомобилей, поездки на короткие расстояния или необходимость временной страховки при продаже или покупке машины. Представители страховых компаний отмечают, что рост спроса на краткосрочные полисы ОСАГО может повлиять на их работу и распределение ресурсов. Они адаптируются к новым условиям, оптимизируя процессы и предлагая выгодные условия для клиентов.

Ожидается, что в будущем спрос на такие полисы в Санкт-Петербурге сохранится. Это потребует от страховых компаний разработки новых подходов и решений для удовлетворения потребностей клиентов.