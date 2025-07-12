Рыжие слизни заполонили улицы Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге озаботились проблемой нашествия рыжих слизней. Эти моллюски появились в большом количестве и вызывают беспокойство у горожан.

Власти и коммунальные службы города принимают меры по борьбе с нашествием слизней. Специалисты разрабатывают стратегии для минимизации их популяции и предотвращения ущерба городской инфраструктуре.

Пока не сообщается о конкретных результатах борьбы со слизнями, но городские службы активно работают над решением проблемы. Жителей просят обращать внимание на наличие слизней в парках, скверах и на улицах и сообщать о них соответствующим службам. Ситуация находится под контролем, однако власти призывают горожан быть бдительными и помогать в борьбе с вредителями.