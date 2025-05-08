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Питерец.ру » Общество » Пройдет проверка балконов в Петроградском районе

Пройдет проверка балконов в Петроградском районе

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
sapa.media
В Петроградском районе проверят балконы – горожан просят быть осторожными

«Питерец.ру» сообщает, что в Петроградском районе ожидается проверка технического состояния балконов. Работы будут проводиться до 13 августа. Власти призывают горожан быть бдительными и не подвергать себя опасности, используя неисправные балконы.

Жителям района рекомендуется обращать внимание на любые признаки износа конструкций и своевременно сообщать о них в соответствующие службы. Это поможет избежать возможных аварий и сохранить безопасность горожан.

Представители администрации района подчеркивают, что регулярные проверки и своевременный ремонт балконов являются важной частью работы по обеспечению безопасности жителей.

Срочная необходимость проверки балконов возникла после обрушения одного из них. Инцидент произошел на ул. Воскова, тогда пострадали два человека: они получили травмы.

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