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Питерец.ру » Общество » В СПб убирают незаконные елочные базары

В СПб убирают незаконные елочные базары

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге очистили от незаконных елочных базаров более 300 кв. м 

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии новогодних праздников в Петербурге активизировались незаконные елочные базары. Однако городские власти приняли решительные меры для борьбы с этим явлением.

В результате проведенных рейдов было выявлено и ликвидировано более 300 квадратных метров, занятых незаконными елочными базарами. Это позволило освободить немалую территорию.

В ККИ Петербурга напоминают, что продажа елей и сосен в неположенных местах является нарушением законодательства и может повлечь за собой административную ответственность. Горожан просят сообщать о фактах незаконной торговли елками по телефону горячей линии или через специальные сервисы.

Празднуйте Новый год и Рождество безопасно и в соответствии с законом!

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