Первую обработку провели

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице провели первую в этом сезоне противогололедную обработку. В городе выпал снег, в результате чего дорожным службам пришлось применять необходимые меры.

Мокрый снег доставляет немало неприятностей. Поэтому в Петербурге решили сразу же обработать улицы соответствующими материалами. Дорожники не стали дожидаться, пока образуется скользкое покрытие.

При обработке использовались солевые составы. Особое внимание уделялось зонам подъемов и спусков, а также территориям мостов. В некоторых районах города снег сам не таял, из-за чего его пришлось сметать.

В общем, городские службы готовы к борьбе со снегом и льдом. Надеемся, что проблем с обработкой во время зимнего сезона не возникнет.