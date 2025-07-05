Каковы последствия шторма в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что из-за непогоды в городе повалено почти 300 деревьев. Больше всего пострадал Курортный р-н. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия шторма и обеспечить безопасность горожан.

Специалисты оперативно выезжают на места, где деревья упали на проезжую часть или оказались вблизи линий электропередач. Также ведутся работы по уборке поваленных деревьев с тротуаров и других общественных пространств.

Власти города призывают горожан быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и избегать нахождения под деревьями в городских парках и скверах.