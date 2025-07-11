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Питерец.ру » Общество » В августе пенсии вырастут: кого это коснется

В августе пенсии вырастут: кого это коснется

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
В августе жители Санкт-Петербурга и Ленобласти увидят увеличение пенсий

«Питерец.ру» сообщает, что с августа некоторые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут получать повышенные пенсии. Это станет результатом перерасчета, который периодически проводится для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Увеличение пенсий — это важный шаг для поддержки пенсионеров и повышения их качества жизни. Новые выплаты позволят многим получателям ощутить улучшение материального положения.

Также стоит отметить, что подобные меры социальной поддержки являются частью государственной политики, направленной на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан. Ожидается, что изменения коснутся пенсионеров, работающих в 2024 году.

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