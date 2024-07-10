350 тыс. пенсионеров СПб рады новому закону

«Питерец.ру» отмечает, что неработающие пенсионеры нередко становились жертвой несправедливых законов. Получалось, что эти люди вроде как пенсионеры, но в то же время не совсем.

Льготы, конечно, и другие выплаты им полагаются. Только вот с индексацией пенсий возникали проблемы. Дескать, если ты работаешь, то получать определенную надбавку недостоин. По крайней мере, так это выглядело со стороны.

К счастью, президент подписал указ, где эта неувязочка была исправлена. Теперь с 2025 года работающие пенсионеры станут получать надбавки, положенные для всех людей этой возрастной группы. Их пенсии будут индексироваться по такому же принципу, как и у неработающих пенсионеров.

По словам Александра Беглова, новый закон коснется 350 тыс. работающих пенсионеров СПб. Сегодня эти люди продолжают трудиться во многих сферах – от промышленности до образования.