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Питерец.ру » Политика » В Госдуме снова обсуждают увеличение пенсий за длительный стаж работы

В Госдуме снова обсуждают увеличение пенсий за длительный стаж работы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Депутаты снова подняли вопрос о повышении пенсий за стаж более 30 лет

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме вновь предложили увеличить пенсии за стаж более 30 лет. Инициатива направлена на поддержку пожилых людей, которые многие годы вносили свой вклад в экономику страны.

Сторонники повышения пенсий считают, что это поможет поддержать пожилых людей, которые многие годы трудились на благо страны. Они утверждают, что такая мера будет справедливой компенсацией за многолетний труд и поможет улучшить качество жизни пенсионеров.

Однако противники нововведения опасаются, что дополнительные расходы на пенсии могут привести к увеличению налоговой нагрузки на работающих граждан. Кроме того, некоторые эксперты указывают на то, что необходимо рассмотреть и другие способы поддержки пожилых людей, такие как улучшение медицинского обслуживания и социальной инфраструктуры.

В любом случае, вопрос повышения пенсий за длительный стаж остается актуальным и требует всестороннего обсуждения.

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