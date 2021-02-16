Депутаты о пенсиях

Человек, который ушел на пенсию, имеет право получать соответствующие выплаты. Причем, согласно российскому законодательству, пенсии должны индексироваться. Однако в реальности такое происходит не всегда, да и пенсионеров неоправданно подразделяют на работающих и неработающих.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские депутаты потребовали возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Эти люди тоже имеют право на получение надбавок. Поэтому здесь не должно быть несправедливости. Депутаты ЛДПР предлагают внести поправки, которые позволят устранить эти проблемы.

Напоминаем, что проведенная пенсионная реформа является одной из главных причин недовольства людей. По этому поводу высказывались некоторые политики, общественные деятели и обычные граждане.