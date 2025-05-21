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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы

На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД). В связи с проведением ремонтных работ на дорожном полотне, в частности, для устранения колейности, будет частично перекрыто движение по КАД между развязками с Рябовским шоссе (Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье) и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино).

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 мая по 3 июня будут закрыты для проезда третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Выполнение работ осуществляется согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло системы управления дорожным движением КАД.

Указанные работы проводятся на внешнем кольце КАД, на участке с 39 по 32 километр, в непрерывном режиме, в две смены. Основной задачей является устранение колейности на третьей и четвертой полосах. Необходимо отметить, что сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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