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Питерец.ру » Общество » Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда

Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Для перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой планируется назначение 3 дополнительных поездов

В связи с переносами и отменами авиарейсов, для обеспечения транспортной доступности между Санкт-Петербургом и Москвой, железнодорожный оператор планирует запустить дополнительные составы, о чем заявили в пресс-службе аэропорта Пулково 7 июля. Кроме того, 8 июля будет увеличено число вагонов в одном из курсирующих поездов.

Указанные меры коснутся электропоезда "Ласточка" и двух скоростных поездов "Сапсан". "Ласточка" под номером 845 отправится из Санкт-Петербурга в 15:59 7 июля, а "Сапсан" №781 – в 19:10 того же дня. Отправление дополнительного "Сапсана" под номером 249 намечено на 01:29 8 июля.

Помимо этого, в составе "Сапсана", отправляющегося в направлении Москвы 8 июля в 13:00, будет увеличено количество пассажирских вагонов. По информации пресс-службы Пулково, билеты на данные рейсы доступны для приобретения через официальный веб-сайт и мобильное приложение РЖД, а также в железнодорожных кассах.

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