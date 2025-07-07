Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда

В связи с переносами и отменами авиарейсов, для обеспечения транспортной доступности между Санкт-Петербургом и Москвой, железнодорожный оператор планирует запустить дополнительные составы, о чем заявили в пресс-службе аэропорта Пулково 7 июля. Кроме того, 8 июля будет увеличено число вагонов в одном из курсирующих поездов.

Указанные меры коснутся электропоезда "Ласточка" и двух скоростных поездов "Сапсан". "Ласточка" под номером 845 отправится из Санкт-Петербурга в 15:59 7 июля, а "Сапсан" №781 – в 19:10 того же дня. Отправление дополнительного "Сапсана" под номером 249 намечено на 01:29 8 июля.

Помимо этого, в составе "Сапсана", отправляющегося в направлении Москвы 8 июля в 13:00, будет увеличено количество пассажирских вагонов. По информации пресс-службы Пулково, билеты на данные рейсы доступны для приобретения через официальный веб-сайт и мобильное приложение РЖД, а также в железнодорожных кассах.