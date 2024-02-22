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Питерец.ру » Общество » В праздники добавят «Сапсаны»

В праздники добавят «Сапсаны»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
РДЖ вводит дополнительные скоростные поезда

«Питерец.ру» отмечает, что в РЖД приняли решение увеличить количество скоростных поездов. Так из Северной столицы в Москву добавят три «Сапсана», и столько же последует обратно в СПб.

Также будет увеличено количество пассажиров, что собираются сделать за счет использования сдвоенных составов. В РЖД пошли на такие меры по причине высокого спроса на поезда в эти дни. Причем большая часть билетов уже распродана.

Кроме того, в праздники добавят 8 дополнительных поездов в Киров и обратно. Компания делает все возможное, чтобы помочь пассажирам уехать в нужное место. Для этого РЖД увеличивает количество рейсов, когда возникает такая необходимость. Обычно данная тенденция наблюдается в праздничные дни.

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