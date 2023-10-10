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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти планируют запустить дополнительные электрички

В Ленобласти планируют запустить дополнительные электрички

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Планируется продление пригородных поездов до Антропшино, Рощино, Ладожского озера, Будогощи и Волосово.

В Ленинградской области для удовлетворения растущего спроса на услуги пригородного железнодорожного транспорта в 2024 году запланировано продление отдельных пар поездов.

«Постоянно работаем вместе с железнодорожниками над повышением качества и комфорта передвижения жителей. Планируется продление поездов на Витебском направлении до Антропшино (сейчас следуют до Павловска), на Выборгском направлении до Рощино (сейчас ― до Зеленогорска), на Ириновском направлении до Ладожского озера (сейчас ― до Мельничного ручья), на Московском направлении до Будогощи (сейчас ― до Киришей), а также на Балтийском направлении до Волосово (сейчас ― до Гатчины)», ― поделился председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Также в несколько этапов планируется запуск дополнительных шести пар пригородных поездов «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург ― Выборг». А в рамках транспортной реформы в Ленинградской области запланирован запуск ускоренного пятивагонного поезда «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург ― Тосно ― Великий Новгород» с возможностью покупки билета с местом в любом из пяти вагонов поезда.

«Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения составности поездов категории «Стандарт», курсирующих на Финляндском направлении, до восьми вагонов круглогодично», ― отметил председатель комитета.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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