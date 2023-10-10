В Ленобласти планируют запустить дополнительные электрички

В Ленинградской области для удовлетворения растущего спроса на услуги пригородного железнодорожного транспорта в 2024 году запланировано продление отдельных пар поездов.

«Постоянно работаем вместе с железнодорожниками над повышением качества и комфорта передвижения жителей. Планируется продление поездов на Витебском направлении до Антропшино (сейчас следуют до Павловска), на Выборгском направлении до Рощино (сейчас ― до Зеленогорска), на Ириновском направлении до Ладожского озера (сейчас ― до Мельничного ручья), на Московском направлении до Будогощи (сейчас ― до Киришей), а также на Балтийском направлении до Волосово (сейчас ― до Гатчины)», ― поделился председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Также в несколько этапов планируется запуск дополнительных шести пар пригородных поездов «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург ― Выборг». А в рамках транспортной реформы в Ленинградской области запланирован запуск ускоренного пятивагонного поезда «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург ― Тосно ― Великий Новгород» с возможностью покупки билета с местом в любом из пяти вагонов поезда.

«Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения составности поездов категории «Стандарт», курсирующих на Финляндском направлении, до восьми вагонов круглогодично», ― отметил председатель комитета.