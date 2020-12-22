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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут

В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Youtube
В Ленинградской области открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут.

В первый рейс с Ладожского вокзала комфортабельная электричка отправится в понедельник, 28 декабря. На маршруте предусмотрено девять остановок на станциях Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылёво и Костринский. Каждая «Ласточка» будет состоять из пяти вагонов.

«Событие действительно долгожданное для жителей города и всего района. Время в пути составит порядка трёх часов. Прямой скоростной поезд станет не только удобным способом добираться до Санкт-Петербурга, но и еще одним шагом для развития туризма, что очень важно для Тихвина», — рассказал глава комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Справка

Администрация Ленинградской области продолжает работу по повышению транспортной доступности и увеличению количества маршрутов скоростных пригородных электропоездов. «Ласточка»  ходит в Выборг, Волховстрой, Любань, Лугу, Тосно, до станции «Мельничный ручей» во Всеволожском районе ив посёлок Кузнечное.

Источник: Администрация Ленобласти
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