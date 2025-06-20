На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу

В связи с проведением ремонтных мероприятий на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенном между развязками с Рябовским шоссе (Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье) и автодорогой на Матоксу (Мурино), ожидается временное ограничение движения. По информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будет закрыта одна из полос.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 21 по 27 июня на первой полосе будут проводиться работы по устранению колейности дорожного покрытия. На второй, третьей и четвертой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке ремонта будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии полосы будет отображаться на электронных табло КАД.

Работы по устранению колейности будут проводиться круглосуточно, в две смены, на участке внешнего кольца КАД с 39-го по 33-й километр. Пузыревский отметил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.