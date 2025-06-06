На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда

В связи с проведением дорожных работ на участке Кольцевой автодороги (КАД), расположенном между развязкой на пересечении со Стрельнинским шоссе (Красносельское шоссе) и развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (трасса А-180 "Нарва"), будут введены ограничения движения. Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на данном участке будут временно закрыты для проезда две полосы движения, а также переходно-скоростная полоса, отделенная барьерным ограждением. Кроме того, будут недоступны съезды №5, 6, 7 и 8.

По информации от начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, в период с 8 по 17 июня планируется устранение колейности дорожного покрытия. В связи с этим первая и вторая полосы будут полностью перекрыты для движения, а на третьей полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно в две смены на участке внешнего кольца КАД с 83-го по 80-й километр, при этом основной акцент будет сделан на восстановлении первой полосы.

Организация дорожного движения во время работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой, включающей установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров для ограждения зоны работ, а также монтаж световой сигнализации. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Дополнительно, в связи с устранением колейности на переходно-скоростной полосе на участке внешнего кольца КАД с 86-го по 82-й километр, а также на развязке КАД и Красносельского шоссе, будет временно перекрываться движение по съездам с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в направлении поселка Стрельна и обратно, а также в направлении деревни Пески и обратно.