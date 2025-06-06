ента новостей

16:13
В УК РФ может появиться наказание за DDoS-атаки
16:02
Выделят субсидии для негосударственных театров СПб
14:49
Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»
12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:51
В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах
12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге частного дома в Новом Учхозе
12:40
В Ленобласти ищут стрелка по окнам ангара в Виллози
12:38
На улице Антонова-Овсеенко задержали двоих налетчиков на сетевой магазин
12:27
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда
12:17
Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры на Русановской улице
11:55
На Светлановском проспекте неизвестные разрисовали граффити трамвай
11:49
Во Фрунзенском районе ищут «зацеперов», кинувших петарду в троллейбус
10:49
Губернатор СПб поздравил мусульман с Курбан-байрамом
09:03
В СПб ужесточают правила для курьеров
08:52
Штрафуют за неверный выгул собак
20:13
Выставка «Пушкин. Люди. Блокада»
20:11
Музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта»
20:08
Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra в Колизей-Арене
20:06
В Петербурге выступит легендарная группа «НА-НА»
19:58
В лесах Ленобласти нашли редчайший цветок
19:22
Курорт в Сестрорецке преобразится
09:04
«Петросталь» инвестирует в модернизацию
08:48
Кто получил 100 баллов на ЕГЭ?
01:41
«Ролан Гаррос – 2025»: фиаско Мирры Андреевой, а Бублик съеден Синнером
22:11
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА четвёртый матч финала Единой Лиги ВТБ с разницей в 23 очка, счёт в серии стал 2–2
17:08
На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей
16:01
Беглов наградил победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий Петербурга
15:55
Владельцам «Единой карты петербуржца» могут посетить Главный штаб Эрмитажа по льготной цене
14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда

На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе будут перекрывать полосы движения и четыре съезда

В связи с проведением дорожных работ на участке Кольцевой автодороги (КАД), расположенном между развязкой на пересечении со Стрельнинским шоссе (Красносельское шоссе) и развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (трасса А-180 "Нарва"), будут введены ограничения движения. Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на данном участке будут временно закрыты для проезда две полосы движения, а также переходно-скоростная полоса, отделенная барьерным ограждением. Кроме того, будут недоступны съезды №5, 6, 7 и 8.

По информации от начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, в период с 8 по 17 июня планируется устранение колейности дорожного покрытия. В связи с этим первая и вторая полосы будут полностью перекрыты для движения, а на третьей полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно в две смены на участке внешнего кольца КАД с 83-го по 80-й километр, при этом основной акцент будет сделан на восстановлении первой полосы.

Организация дорожного движения во время работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой, включающей установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров для ограждения зоны работ, а также монтаж световой сигнализации. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Дополнительно, в связи с устранением колейности на переходно-скоростной полосе на участке внешнего кольца КАД с 86-го по 82-й километр, а также на развязке КАД и Красносельского шоссе, будет временно перекрываться движение по съездам с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в направлении поселка Стрельна и обратно, а также в направлении деревни Пески и обратно.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-05-2021, 10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
27-04-2021, 15:45
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения
29-05-2025, 14:57
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
14-04-2021, 13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
7-10-2024, 16:34
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы
20-07-2021, 11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Сегодня, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
4-06-2025, 09:47
В центре Петербурга автоледи на иномарке сбила 16-летнюю девочку
4-06-2025, 09:21
В ДТП на Октябрьской набережной пострадали четыре человека
Наверх