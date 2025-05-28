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На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Культуры перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных работ на Кольцевой автодороге (КАД), ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и проспектом Культуры.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 29 мая по 5 июня на данном участке будут закрыты для проезда третья и четвертая полосы в связи с работами по устранению колейности дорожного покрытия. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке работ осуществляется в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована система световой сигнализации. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Указанные работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, на участке внешнего кольца КАД с 32 по 30 километр. Илья Пузыревский отметил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы с учетом фактических погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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