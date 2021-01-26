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Питерец.ру » Общество » Кто получит 50 тысяч рублей за то, что молодец

Кто получит 50 тысяч рублей за то, что молодец

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Опубликовал: Вадик Котов
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В «молодежном» Комитете определяли победителей и лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» за 2020 год

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошло заседание конкурсной комиссии по определению победителей и лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» за 2020 год.

303 заявки в этом году было подано в 14 различных номинациях. Напомним, члены комиссии отсмотрели все заявки и выставили баллы, затем баллы были просуммированы и в каждой номинации определен победитель и лауреат. Учитывались все заслуги и награды претендентов, их научная, публицистическая и общественная деятельность.

Во время обсуждения членами жюри были подведены итоги конкурсного отбора. Сейчас Комитет готовит документы для присуждения премий. Напомним, каждый победитель получает 50 тысяч рублей.

«Дискуссии на таких заседаниях неизбежны, в итоге, комиссия пришла к единому мнению, и мы определили лучших из лучших. Также некоторые члены комиссии предложили усовершенствовать механизм подачи заявок и конкурсного отбора в следующем году. Мы сейчас рассматриваем все предложения и обязательно учтем пожелания при подготовке Молодежной премии за 2021 год», - отметил председатель Комитета Богдан Заставный.

«Молодежная премия Санкт‑Петербурга» ежегодно присуждается самым активным молодым людям, которые достигли высоких результатов в профессии, общественной работе, а также в других сферах деятельности.

«Это достаточно большое количество заявок и выбор победителей требовал от членов комиссии комплексного подхода к оценке», - подчеркнул член комиссии Андрей Малков.

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте и в социальных сетях Комитета.

Источник: Комитет по молодежной политике
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