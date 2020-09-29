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Питерец.ру » Общество » Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга

Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В музее современного искусства «Артмуза» состоится торжественная церемония награждения Молодежной премией Санкт-Петербурга за 2019 год

30 сентября в 16.00 в музее современного искусства «Артмуза» (13-я линия Васильевского острова, 70) состоится торжественная церемония награждения Молодежной премией Санкт-Петербурга за 2019 год.

В церемонии примут участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель Общественной палаты Ирина Соколова.

Молодежная премия ежегодно вручается молодым специалистам в различных областях деятельности. В 2019 году было подано 248 заявок от студентов, молодых педагогов, деятелей науки и искусства, талантливых спортсменов и предпринимателей, но только 13 из них стали лауреатами и 12 призерами. Лауреаты получают памятный знак, диплом и 50 000 рублей. Их имена занесут в Почетную книгу Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» присуждается ежегодно с 2002 года молодым людям, проявившим себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в образовании, науке и технике, культуре и искусстве, бизнесе и управлении, журналистике, общественной деятельности, гражданско-патриотическом воспитании, спорте, информационных технологиях, а также здравоохранении.

С 2021 года премию планируется увеличить до 75 000 рублей.

Программа мероприятия:

14.00 - 15.00 Регистрация участников

15.15-15.55 Экскурсия по музею современного искусства «Артмуза»

16.00-17.00 Церемония награждения Молодежной премией
Санкт-Петербурга

17.00-18.00 Фуршет

Источник: Комитет по молодежной политике
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