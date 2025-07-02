ента новостей

12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
12:41
Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники
12:33
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
12:29
В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи
12:20
В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов
12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10:22
VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»
10:15
Мигранты продолжат работать в такси
10:05
В Петербурге подросток в кафе угрожал мужчине игрушечным пистолетом
09:54
В Петербурге оперативники при обыске по делу о мошенничестве изъяли мефедрон
09:50
Беспилотный транспорт в Ленобласти: готовится тестирование
09:12
Растет число абитуриентов в петербургских вузах
09:05
Петербург в тройке лидеров по числу самозапретов на кредиты
01:09
В 5-м туре Высшей лиги выиграли свои партии сразу шесть петербургских шахматисток – Боднарук, Карманова, Гетьман, Кузнецова, Овод и Шишкарёва
20:43
В 5-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Дмитрий Кокарев победил Ярослава Ремизова в «уральском дерби», а лидирует Павел Понкратов – 4 очка
20:06
Мирра Андреева сумела пробиться во второй круг Уимблдона, победив Маяр Шериф из Египта в двух партиях
20:05
На трассе «Кола» на два месяца ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно
20:03
В Кронштадте пройдет военно-исторический фестиваль «Броня Первой мировой»
11:52
в Ленобласти на трассе «Нарва» на месяц введут реверсивное движение
11:47
Ладожский мост разведут для прохода брига «Россия»
11:12
В Дубровке ищут хулигана, стрелявшего по окнам дома
10:53
В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в воздух и попал в пенсионерку
10:09
В Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошеннической схемы
10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
09:56
Израильское генконсульство снова заработало
09:37
Учителя, помогавшие на ЕГЭ, получили предупреждение
09:28
В Петербурге мужчина зарезал супругу
09:23
Что с ремонтом дорог в Санкт-Петербурге?
09:04
Выделены средства на городские дороги
00:46
«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники

Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Гостями традиционного Бала медалистов в этом году стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники

Бал медалистов в роскошном антураже Государственного музея-заповедника «Петергоф» стал поистине незабываемым событием для лучших выпускников петербургских школ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично поздравил юных талантов, собравшихся в этом историческом месте, подчеркнув исключительность момента. Зал, наполненный светом и торжественной атмосферой, объединил 2689 обладателей золотых медалей – на 66 человек больше, чем в прошлом году – и 1880 обладателей серебряных медалей, число которых выросло на впечатляющие 235. Помимо этого, 749 выпускников были удостоены почетных знаков Правительства Санкт-Петербурга за особые успехи в учебе, примечательно, что 465 из них получили и медаль, и знак, что говорит о действительно выдающихся достижениях.

В этом году Бал приобрел еще более масштабный характер, объединив не только петербургских выпускников, но и талантливых школьников из Мариуполя, символизирующих тесную связь и поддержку между городами, а также делегацию кубинских школьников, добавив мероприятию яркий международный колорит. Речи губернатора пронизывала гордость за молодое поколение: «Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, – обратился Александр Беглов к собравшимся, – отличники учебы, победители олимпиад. Вы прошли через все испытания, показали свои знания, свои способности, свой потенциал. Вы - будущее России, будущее Петербурга, и мы верим в вас, мы уверены, что вы оправдаете наши надежды, что вы добьетесь больших высот, которые сами для себя поставили.»

Его слова нашли отклик в сердцах юных героев дня, их родителей и учителей, которые были награждены благодарностью губернатора за неоценимый вклад в воспитание и образование будущей элиты страны. Беглов подчеркнул важность поддержки и веры в молодежь, обратившись к родителям со словами глубокой признательности за их терпение, усилия и бесконечную любовь, которая помогла их детям достичь таких значительных успехов.

Он также подчеркнул роль учителей, которым удалось не только дать ребятам глубокие знания, но и воспитать в них важные качества: умение работать в команде, стремление к победе, навыки преодоления трудностей. "Перед вами открываются все пути, – сказал Беглов, – будут трудности, но вы их преодолеете, потому что школа научила вас дружить, побеждать, быть частью команды. Вы – наша команда, команда России, команда Санкт-Петербурга!"

Атмосфера бала была пронизана не только торжественностью, но и веселым, праздничным настроением. В прекрасном парке Петергофа были развернуты игровые зоны, где выпускники могли отдохнуть и пообщаться. Звучала музыка, проводились мастер-классы по бальным танцам и вокалу, профессиональные художники рисовали экспресс-портреты на память, а фокусники показывали завораживающие трюки. Юные медалисты также получили возможность оставить свои пожелания и мечты на будущее в специальном альбоме «2025», создавая живую капсулу времени. Это событие стало не просто торжественным завершением школьной поры, а ярким началом нового этапа в жизни талантливых выпускников, закладывающим основы их будущих успехов и достижений. Бал медалистов 2025 года в Петергофе станет незабываемым воспоминанием для всех участников, символом надежд и уверенности в светлое будущее.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-06-2022, 22:40
В Петергофе поздравили выпускников-медалистов
25-06-2013, 14:34
В Петергофе пройдет праздничное мероприятие «Бал медалистов»
28-06-2025, 21:59
Выпускникам Петербурга и Мариуполя вручили золотые и серебряные медали
13-06-2023, 14:24
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт‑Петербурге пройдет 24 июня
20-06-2018, 20:29
На плацу Константиновского дворца пройдет торжественный приём в честь лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ
17-09-2020, 16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
30-06-2025, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
30-06-2025, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
Наверх