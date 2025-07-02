Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники

Бал медалистов в роскошном антураже Государственного музея-заповедника «Петергоф» стал поистине незабываемым событием для лучших выпускников петербургских школ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично поздравил юных талантов, собравшихся в этом историческом месте, подчеркнув исключительность момента. Зал, наполненный светом и торжественной атмосферой, объединил 2689 обладателей золотых медалей – на 66 человек больше, чем в прошлом году – и 1880 обладателей серебряных медалей, число которых выросло на впечатляющие 235. Помимо этого, 749 выпускников были удостоены почетных знаков Правительства Санкт-Петербурга за особые успехи в учебе, примечательно, что 465 из них получили и медаль, и знак, что говорит о действительно выдающихся достижениях.

В этом году Бал приобрел еще более масштабный характер, объединив не только петербургских выпускников, но и талантливых школьников из Мариуполя, символизирующих тесную связь и поддержку между городами, а также делегацию кубинских школьников, добавив мероприятию яркий международный колорит. Речи губернатора пронизывала гордость за молодое поколение: «Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, – обратился Александр Беглов к собравшимся, – отличники учебы, победители олимпиад. Вы прошли через все испытания, показали свои знания, свои способности, свой потенциал. Вы - будущее России, будущее Петербурга, и мы верим в вас, мы уверены, что вы оправдаете наши надежды, что вы добьетесь больших высот, которые сами для себя поставили.»

Его слова нашли отклик в сердцах юных героев дня, их родителей и учителей, которые были награждены благодарностью губернатора за неоценимый вклад в воспитание и образование будущей элиты страны. Беглов подчеркнул важность поддержки и веры в молодежь, обратившись к родителям со словами глубокой признательности за их терпение, усилия и бесконечную любовь, которая помогла их детям достичь таких значительных успехов.

Он также подчеркнул роль учителей, которым удалось не только дать ребятам глубокие знания, но и воспитать в них важные качества: умение работать в команде, стремление к победе, навыки преодоления трудностей. "Перед вами открываются все пути, – сказал Беглов, – будут трудности, но вы их преодолеете, потому что школа научила вас дружить, побеждать, быть частью команды. Вы – наша команда, команда России, команда Санкт-Петербурга!"

Атмосфера бала была пронизана не только торжественностью, но и веселым, праздничным настроением. В прекрасном парке Петергофа были развернуты игровые зоны, где выпускники могли отдохнуть и пообщаться. Звучала музыка, проводились мастер-классы по бальным танцам и вокалу, профессиональные художники рисовали экспресс-портреты на память, а фокусники показывали завораживающие трюки. Юные медалисты также получили возможность оставить свои пожелания и мечты на будущее в специальном альбоме «2025», создавая живую капсулу времени. Это событие стало не просто торжественным завершением школьной поры, а ярким началом нового этапа в жизни талантливых выпускников, закладывающим основы их будущих успехов и достижений. Бал медалистов 2025 года в Петергофе станет незабываемым воспоминанием для всех участников, символом надежд и уверенности в светлое будущее.