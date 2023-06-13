Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт‑Петербурге пройдет 24 июня

Праздник выпускников школ «Алые Паруса» отмечается в Санкт‑Петербурге ежегодно. Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга о дате проведения этого значимого для выпускников события в 2023 году – праздник пройдет 24 июня.

«Алые паруса» получили четыре золотых награды и одну серебряную на международном конкурсе Global Eventex Awards в 2021 году. Петербургский проект одержал победу в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие». Серебро праздник завоевал за прямую трансляцию, которую проводил Пятый канал. В сентябре 2021 года этот праздник стал победителем премии Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга, а также был признан лучшим в номинации «События и праздники» по версии проекта «(От)личный Петербург».