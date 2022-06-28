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Питерец.ру » Общество » В Петергофе поздравили выпускников-медалистов

В Петергофе поздравили выпускников-медалистов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петергофе поздравили выпускников-медалистов

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоялся традиционный городской праздник «Бал медалистов». Мероприятие прошло впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. 

В торжественном вечере приняли участие выпускники государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, заслуживших это почётное право учёбой на «отлично» и победами в образовательных конкурсах и олимпиадах. 

Почётными гостями церемонии стали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Ирина Потехина, председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская.Юношей и девушек поздравил спикер петербургского парламента.

– Это ваш последний праздник в детстве. Вы являетесь золотым фондом Санкт-Петербурга и начинаете взрослую жизнь с блестящими результатами. Перед вами открыты все пути. Я желаю вам найти себя в жизни, найти любимое дело, создать семью, – сказал Александр Бельский. 

Губернатор отметил, что город отправляет вчерашних школьников в новую жизнь победителями. 

–  У вас много за плечами побед, но главное – это медаль за особые успехи в учебе. Награда говорит о том, что вы умеете трудиться, умеете преодолевать сложности, умеете – побеждать, – сказал Александр Беглов. 

Для почти 2900 выпускников была организована насыщенная программа. В атмосфере Петергофского парка  выступали аниматоры на больших ретро-велосипедах, ходулисты, жонглеры, фокусники и актёры, одетые в гротесковые исторические костюмы. Духовой оркестр «Пётр Великий» исполнил мелодии старинных вальсов и маршей.

Все желающие могли написать свои самые желанные мечты «волшебным» маркером, поучаствовать в танцевальном флэш-мобе или песенном конкурсе. В конце вечера вчерашним одиннадцатиклассникам показали красочное световое шоу над Большим каскадом с музыкальным сопровождением.

Источник: ЗАКС
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