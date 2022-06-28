В Петергофе поздравили выпускников-медалистов

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоялся традиционный городской праздник «Бал медалистов». Мероприятие прошло впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии.
В торжественном вечере приняли участие выпускники государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, заслуживших это почётное право учёбой на «отлично» и победами в образовательных конкурсах и олимпиадах.
Почётными гостями церемонии стали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Ирина Потехина, председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская.Юношей и девушек поздравил спикер петербургского парламента.
Губернатор отметил, что город отправляет вчерашних школьников в новую жизнь победителями.
Для почти 2900 выпускников была организована насыщенная программа. В атмосфере Петергофского парка выступали аниматоры на больших ретро-велосипедах, ходулисты, жонглеры, фокусники и актёры, одетые в гротесковые исторические костюмы. Духовой оркестр «Пётр Великий» исполнил мелодии старинных вальсов и маршей.
Все желающие могли написать свои самые желанные мечты «волшебным» маркером, поучаствовать в танцевальном флэш-мобе или песенном конкурсе. В конце вечера вчерашним одиннадцатиклассникам показали красочное световое шоу над Большим каскадом с музыкальным сопровождением.