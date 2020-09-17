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Питерец.ру » Общество » В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов

В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет уже завтра

18 сентября в 10.00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости (Петропавловская крепость, д. 3) состоится XVIII ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы.

Традиционными гостями события станут представители Правительства Санкт-Петербурга, ректоры высших учебных заведений, руководители студенческого самоуправления вузов, руководители направления воспитательной работы, лучшие выпускники вузов, их родители и приглашенные гости. Наградят выпускников члены правительства и Межрегиональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Ежегодно из высших учебных заведений нашего города выпускаются порядка 80 тысяч студентов, но только 60 из них становятся лучшими. Критериями для выбора являются успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Лучшим из лучших вручат благодарственные письма и бронзовые статуэтки сфинкса – символа мудрости, интеллекта и сильного характера.

Мероприятие, организатором которого выступает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводится с 2003 года. За это время оно успело полюбиться студентам и стать доброй традицией в сфере высшего образования Петербурга.

В рамках церемонии чествования лучших выпускников Санкт-Петербурга подготовлена насыщенная программа. Участники и зрители с самых первых минут окунутся в торжественную атмосферу благодаря интерактивной встрече в стенах Петропавловской крепости – исторического центра нашего города. Кульминацией мероприятия станет церемония награждения. В качестве приятного сюрприза гостей ждет выступление музыкальной кавер-группы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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