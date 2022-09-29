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Питерец.ру » Общество » На старом направлении федеральной трассы А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение

На старом направлении федеральной трассы А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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На старом направлении федеральной трассы А-180 «Нарва» в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 29 сентября по 7 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения. На участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке старого направления федеральной трассы А-180 «Нарва» с 20 по 28 километр, в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области, проходящей через деревни Ряттель, Караваево, Маттия. Реверсивное движение будет вводиться ежедневно, в дневное время суток, в период времени с 8:00 до 20:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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