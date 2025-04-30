В Ленобласти на трассе «Нарва» введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой (направление на д. Лужицы), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами в период с 1 мая по 30 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).