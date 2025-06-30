Ленинградский зоопарк загадывает загадку

«Питерец.ру» отмечает, что жители Петербурга могут проверить свои знания о животных. Ленинградский зоопарк предлагает горожанам увлекательное задание – определить животное по рентгеновскому снимку.

Петербуржцам и гостям Северной столицы предлагается попробовать свои силы в увлекательной викторине. Рентгеновский снимок какого-то животного стал настоящим вызовом для любителей зоологии.

Смогут ли они определить, кому принадлежат кости, изображенные на снимке? Если вам интересна подобная загадка, попробуйте свои силы и проверьте свои знания о животном мире! Ленинградский зоопарк ждет ваших ответов!

Снимки опубликованы в Телеграмм-канале зоопарка. Дать свой вариант ответа можно в комментариях к соответствующему посту.