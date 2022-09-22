Дачники помогли зоопарку

«Питерец.ру» сообщает, что акция Ленинградского зоопарка по сбору пищи для животных завершилась уже через 15 дней. Дачники приняли в ней активное участие и привезли более 800 кг продуктов.

Животным дарили овощи, фрукты, ягоды. Кто-то из людей привез ветки. В итоге этого оказалось больше, чем способны хранить в зоопарке. Поэтому акцию пришлось завершить. Кстати, лидером среди привозимых продуктов стали яблоки.

Сотрудники зоопарка поблагодарили петербуржцев за оказанную помощь. Хорошо, что в городе есть неравнодушные люди. Благодаря им, зоопарк получил достаточно пищи для животных.

Напоминаем, что Ленинградский зоопарк периодически проводит акции. В этих мероприятиях принимает участие немало петербуржцев.