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Питерец.ру » Общество » Ленинградский зоопарк показал удивительного хамелеона

Ленинградский зоопарк показал удивительного хамелеона

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
Если вы любите экзотических животных, не пропустите возможность увидеть пантерового хамелеона в Ленинградском зоопарке

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградском зоопарке появилось новое экзотическое животное – пантеровый хамелеон. Это небольшая ящерица, длина тела которой достигает 38–49 сантиметров. Свое название хамелеон получил за сходство окраски с леопардом.

Посетители зоопарка могут увидеть животное в специальном павильоне с экзотическими обитателями фауны. Там поддерживается необходимая температура и влажность воздуха, поэтому хамелеон чувствует себя комфортно.

В природе эти ящерицы обитают в Африке и на Мадагаскаре. Пантеровые хамелеоны живут в кронах деревьев и ведут дневной образ жизни. Они питаются насекомыми, мелкими птицами и грызунами.

Специалисты зоопарка создали для нового обитателя комфортные условия и разработали специальное меню. Хамелеон уже освоился на новом месте и начал проявлять активность.

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