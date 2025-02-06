Ленинградский зоопарк показал удивительного хамелеона

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградском зоопарке появилось новое экзотическое животное – пантеровый хамелеон. Это небольшая ящерица, длина тела которой достигает 38–49 сантиметров. Свое название хамелеон получил за сходство окраски с леопардом.

Посетители зоопарка могут увидеть животное в специальном павильоне с экзотическими обитателями фауны. Там поддерживается необходимая температура и влажность воздуха, поэтому хамелеон чувствует себя комфортно.

В природе эти ящерицы обитают в Африке и на Мадагаскаре. Пантеровые хамелеоны живут в кронах деревьев и ведут дневной образ жизни. Они питаются насекомыми, мелкими птицами и грызунами.

Специалисты зоопарка создали для нового обитателя комфортные условия и разработали специальное меню. Хамелеон уже освоился на новом месте и начал проявлять активность.