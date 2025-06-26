Подсчитали безнадзорных животных в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области специалисты провели подсчет безнадзорных животных. В рамках мониторинга были собраны данные о количестве бродячих собак и кошек в разных районах региона.

Таковых оказалось 8,5 тыс. Результаты исследования позволят разработать более эффективные меры по регулированию численности безнадзорных животных и улучшению ситуации с их благополучием. Власти планируют использовать полученные данные для корректировки существующих программ по работе с бездомными животными.

Кроме того, планируется усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере обращения с животными, что должно помочь снизить количество бродячих животных на улицах. Местные администрации активно взаимодействуют с волонтерами и зоозащитными организациями для решения этой проблемы.