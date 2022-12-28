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Сторонники «Единой России» в Кронштадте помогли приюту для бездомных животных «Ковчег»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Активисты убрались в вольерах, вынесли мусор и провели время с животными

Сторонники «Единой России» Кронштадтского района совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» оказали помощь приюту для бездомных животных «Ковчег».  Волонтеры сделали уборку в вольерах для собак, поменяли корм и воду, вынесли мусор, а также провели время с животными. 

На территории приюта проживает большое количество животных, с которыми произошла какая-то беда, из-за чего они остались без дома и хозяина. Как правило, все приюты нуждаются в помощи и с благодарностью принимают любую поддержку от неравнодушных людей.

«Очень важно не оставаться в стороне, а помогать неравнодушным людям, которые так же, как и мы, переживают и заботятся о бездомных животных. Брошенные собаки и коты нуждаются в заботе, внимании и собственном доме. Хочу призвать каждого из вас оказать помощь животным, находящимся в трудной ситуации», - отметила член местного совета сторонников, активиста МГЕР Кронштадтского района Марина Шилова.

Петербургские сторонники партии уже давно сотрудничают с приютом «Ковчег». Ранее в рамках акции «Лучший друг» во Всемирный день защиты животных активисты передали приюту корма, вещи, ветеринарные изделия и препараты для бездомных кошек и собак.

Источник: Единая Россия
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