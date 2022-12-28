Сторонники «Единой России» в Кронштадте помогли приюту для бездомных животных «Ковчег»

Сторонники «Единой России» Кронштадтского района совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» оказали помощь приюту для бездомных животных «Ковчег». Волонтеры сделали уборку в вольерах для собак, поменяли корм и воду, вынесли мусор, а также провели время с животными.
На территории приюта проживает большое количество животных, с которыми произошла какая-то беда, из-за чего они остались без дома и хозяина. Как правило, все приюты нуждаются в помощи и с благодарностью принимают любую поддержку от неравнодушных людей.
Петербургские сторонники партии уже давно сотрудничают с приютом «Ковчег». Ранее в рамках акции «Лучший друг» во Всемирный день защиты животных активисты передали приюту корма, вещи, ветеринарные изделия и препараты для бездомных кошек и собак.