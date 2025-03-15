Эвтаназию бездомных собак не поддержали

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы выразили несогласие с федеральным законопроектом, который предусматривает возможность избавления от бездомных животных. Новый закон был разработан в Госдуме, но петербургские парламентарии его не поддержали, направив свой комментарии.

Согласно предложенному закону, в некоторых случаях допускалось бы усыпление бездомных животных как мера по безопасности и регулированию их численности. Однако депутаты СПб считают, что необходимо искать альтернативные решения этой проблемы. В частности, такую точку зрения высказал Денис Четырбок.

Кстати, новый законопроект не был поддержан и в Совете Федерации. Так что инициатива федеральных парламентариев вряд ли будет принята.