ента новостей

12:39
В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат
11:31
В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину
11:17
В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера
11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
11:06
В Ленобласти ограбили пенстонерку
11:06
«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге
10:45
Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19
10:40
Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19
10:27
А людей когда будут защищать?
10:27
По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются
09:30
Уйдут на дополнительные каникулы
08:59
Вирус перестал проникать в легкие
18:56
Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена
18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
11:23
В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника
10:20
Даже больничные дистанционно
09:37
Омикрон наступает на детей
08:59
Старшеклассники уйдут на дистант
16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » А людей когда будут защищать?

А людей когда будут защищать?

0
37
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Проблема бродячих собак до сих пор остается нерешенной

Тема защиты животных крайне важна для нашего общества. Человек не должен обижать братьев меньших. При этом нельзя забывать и вопрос защиты людей. Но у нас об этом частенько забывают.

Ну, ввели новый закон, запрещающий отстрел бродячих собак. Так теперь эти самые собаки нападают на людей. Получается, что по вине агрессивных защитников животных и интеллектом необремененных парламентариев приняли наиглупейший закон. В итоге собаки стали нападать на людей в Петербурге и других городах. А управы на этих животных нет – их же защищать надо!

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели нельзя было предвидеть последствия этого глупого закона?» Ну, да ладно, ошибки у всех бывают. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Однако совсем ничего не делает тот, кто свои ошибки не желает исправлять.

Сегодня кинологи предлагают начать обязательную регистрацию животных. Дескать, это должно решить проблему бродячих собак. Но, может, уже пора о людях подумать?! Почему никто не мыслит в таком ключе?! Или обычные граждане в понимании властей – это уже не люди?!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-11-2019, 07:51
«Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом
24-01-2022, 11:29
Как теперь защищают животных?
25-12-2014, 08:48
За домашних животных придется платить государству!
30-09-2013, 18:55
Акция в защиту животных «Паспорт для собаки»
21-03-2014, 09:25
Собака бывает кусачей...
15-11-2012, 13:43
Пропаганду жестокости запретили

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
144
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
577
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
203
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
Наверх