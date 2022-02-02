А людей когда будут защищать?

Тема защиты животных крайне важна для нашего общества. Человек не должен обижать братьев меньших. При этом нельзя забывать и вопрос защиты людей. Но у нас об этом частенько забывают.

Ну, ввели новый закон, запрещающий отстрел бродячих собак. Так теперь эти самые собаки нападают на людей. Получается, что по вине агрессивных защитников животных и интеллектом необремененных парламентариев приняли наиглупейший закон. В итоге собаки стали нападать на людей в Петербурге и других городах. А управы на этих животных нет – их же защищать надо!

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели нельзя было предвидеть последствия этого глупого закона?» Ну, да ладно, ошибки у всех бывают. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Однако совсем ничего не делает тот, кто свои ошибки не желает исправлять.

Сегодня кинологи предлагают начать обязательную регистрацию животных. Дескать, это должно решить проблему бродячих собак. Но, может, уже пора о людях подумать?! Почему никто не мыслит в таком ключе?! Или обычные граждане в понимании властей – это уже не люди?!