Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными

В Северной столице эффективно реализуется проект по гуманному управлению популяцией бездомных собак и кошек, рассказала председатель общественного совета партпроекта Татьяна Шеина.

Активисты партийного проекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обсудили взаимодействие по вопросам помощи безнадзорным животным. В беседе принял участие региональный координатор партпроекта, депутат городского Заксобрания Антон Рудаков. В основе – обмен опытом, объединение сил и ресурсов. О проводимой в Северной столице работе в режиме ВКС рассказала председатель общественного совета партпроекта, председатель правления благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяна Шеина.

«Гуманное управление популяцией бездомных собак и кошек возможно с использованием метода ОСВВ. В основе метода — отлов безнадзорных животных, их стерилизация (кастрация), вакцинация против бешенства и мечение средством электронной идентификации и возврат в прежнюю среду обитания», — рассказала эксперт.

По словам Татьяны Шеиной, в городе уже виден результат такой работы. Он стал возможен благодаря взаимодействию властей города и общественников.

«Сегодняшняя встреча с коллегами из Ростовской области показала взаимную заинтересованность в обмене опытом по проводимой работе. Выражаю общее мнение: такая встреча — значимое событие. Терпение, постоянный труд, сознательная деятельность по работе с безнадзорными животными на примере Санкт-Петербурга показывает, что результатов можно добиться. Наш город является образцом в данном направлении и готов протянуть руку помощи коллегам в других регионах России», — сказала Татьяна Шеина.

По итогам встречи активисты партпроекта «Защита животного мира» договорились продолжать взаимодействие, оказывать помощь зоозащитным организациям, укреплять партнёрство и сотрудничество между общественниками и властью.

Напомним, защита животного мира – одно из приоритетных направлений работы «Единой России». По всей стране реализуется одноименный партийный проект. Он направлен в том числе на поддержку организаций, которые заботятся о безнадзорных животных.