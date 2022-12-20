Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными

В Северной столице эффективно реализуется проект по гуманному управлению популяцией бездомных собак и кошек, рассказала председатель общественного совета партпроекта Татьяна Шеина.
Активисты партийного проекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обсудили взаимодействие по вопросам помощи безнадзорным животным. В беседе принял участие региональный координатор партпроекта, депутат городского Заксобрания Антон Рудаков. В основе – обмен опытом, объединение сил и ресурсов. О проводимой в Северной столице работе в режиме ВКС рассказала председатель общественного совета партпроекта, председатель правления благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяна Шеина.
По словам Татьяны Шеиной, в городе уже виден результат такой работы. Он стал возможен благодаря взаимодействию властей города и общественников.
По итогам встречи активисты партпроекта «Защита животного мира» договорились продолжать взаимодействие, оказывать помощь зоозащитным организациям, укреплять партнёрство и сотрудничество между общественниками и властью.
Напомним, защита животного мира – одно из приоритетных направлений работы «Единой России». По всей стране реализуется одноименный партийный проект. Он направлен в том числе на поддержку организаций, которые заботятся о безнадзорных животных.