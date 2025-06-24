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Президентом РФ подписан закон о создании национального мессенджера

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в том числе предполагает создание национального многофункционального цифрового сервиса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил законодательный акт, предусматривающий создание национального многофункционального цифрового сервиса, который также будет функционировать в качестве национального мессенджера.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство РФ назначит оператора новой платформы. Согласно тексту закона, разработка сервиса должна базироваться на отечественном программном обеспечении, а его ежедневная аудитория должна превышать 500 тысяч пользователей.

Национальный мессенджер обеспечит возможность обмена сообщениями на русском языке, государственных языках республик, входящих в состав РФ, и других языках народов России, а также позволит совершать телефонные звонки. На платформе предусмотрено размещение рекламы на указанных языках.

Многофункциональный сервис предоставит пользователям доступ к государственным и коммерческим услугам. Интеграция с «Госуслугами» и ЕСИА позволит гражданам получать доступ к информации из личных документов, таких как паспорт, студенческий билет и другие документы, выданные государственными органами и организациями.

Платформа предоставит возможность подписания электронных документов с использованием усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Кроме того, она будет использоваться для взаимодействия между учащимися и преподавателями школ и колледжей.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отметил, что создание национального мессенджера является не только вопросом безопасности, но и созданием суверенной цифровой экосистемы с госуслугами, документооборотом, обучением и финансами. Он подчеркнул, что данный шаг позволит России устранить уязвимости в цифровом пространстве и сделать ставку на собственные технологические решения.

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