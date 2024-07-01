Telegram становится площадкой для планирования противоправной деятельности

Мессенджер Telegram стал популярной площадкой для обсуждения подготовки и реализации противоправной деятельности. Так, по данным аналитиков «Kaspersky Digital Footprint Intelligence», которые приводят «Известия», в период мая-июня 2024 года объем сообщений в теневых группах мессенджера вырос на 53% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Речь идет о каналах и группах, в которых злоумышленники обсуждают совершение противоправных действий: от мошеннических атак до торговли «слитыми» базами данных и подделки документов. По словам аналитика «Kaspersky Digital Footprint Intelligence» Алексея Банникова, растет и доля обсуждений, так или иначе связанная с хактивизмом.

Рост популярности мессенджера среди злоумышленников может быть связан с тем, что площадка уже завоевала большую популярность среди россиян, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В марте этого года число сообщений на русском языке в Telegram составило 1,2 млрд, рост год к году достиг практически 70%. Мессенджер – лидер по объему публикуемого контента среди социальных платформ в России, который используется как для повседневного общения, так и для рабочих целей. Поэтому интерес злоумышленников к нему ожидаем», – считает депутат.

Кроме того, отмечает Немкин, мессенджер остаётся одним из самых защищенных в сравнении с другими площадками, чем и пользуются злоумышленники.

«Здесь важен и сам бренд Telegram, администрация которого не раз заявляла о том, что не собирает персональные данные пользователей. С одной стороны, такой подход кратно повышает защищенность, но с другой – представляет широкие возможности для осуществления противоправной деятельности. Это касается не только обсуждения предполагаемых действий, но и осуществления непосредственной противоправной деятельности. Те же фишинговые ресурсы, которые можно встретить на площадке, число которых, кстати, по данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале этого года увеличилось в 1,5 раза. Но более серьезная ситуация – использование мессенджера для трансляции экстремистских идей», – подчеркнул депутат.

Немкин отметил, что удаление подобного контента – прямая обязанность самих площадок.

«Напомню, что с 2021 года в нашей стране действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о социальных сетях, посещаемость которых достигает 500 тыс. российских пользователей в сутки. С момента введения требования, по данным Роскомнадзора, Telegram удалил более 256 тыс. запрещенных материалов. Но думаю, что это лишь малая часть противоправной информации, которую можно встретить на площадке. Модерация контента должна осуществляться куда более эффективно», – подчеркнул депутат.