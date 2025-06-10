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Госдума приняла проект о развитии отечественных цифровых сервисов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе предполагает создание в РФ национального многофункционального цифрового сервиса

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий создание национального многофункционального цифрового сервиса в Российской Федерации. Инициаторами разработки документа выступила группа депутатов и сенаторов.

Первоначальный вариант законопроекта устанавливал необходимость получения отдельного согласия на обработку персональных данных, не связанного с другими подписываемыми документами. Поправки, касающиеся создания новой цифровой платформы, были внесены в Госдуму ко второму чтению председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.

Правительство Российской Федерации определит оператора новой цифровой платформы. Законопроект устанавливает требования к организации, владеющей сервисом, и к самой платформе. Оператором должна быть российская компания, обладающая исключительными правами на платформу. Сервис должен быть разработан на базе отечественного программного обеспечения и иметь не менее 500 тысяч ежедневных пользователей.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, подчеркнул стратегическую важность разработки сервиса для страны, отметив, что обсуждение выходит за рамки ИТ-отрасли.

По словам Немкина, создание платформы является вопросом цифрового суверенитета и предоставит альтернативу иностранным платформам, лишённым приватности, прозрачности и ответственности перед пользователями.

Новый мессенджер будет включать цифровой ID, электронную подпись, школьные чаты, возможность обмена документами и юридически значимыми сообщениями. Регистрация будет доступна только по российским номерам, использование подменных и виртуальных номеров будет исключено, что позволит предотвратить анонимное мошенничество.

Немкин выразил уверенность в том, что удобство использования сервиса для деловой переписки, отправки документов, записи детей в кружки и получения школьных оценок сделает выбор в пользу отечественной платформы очевидным. Он отметил, что сервис будет обладать нормальной модерацией и понятными правилами, защищать интересы граждан, а не торговать их данными или обслуживать интересы других государств.

По словам парламентария, Россия входит в число немногих стран, способных создать подобную платформу, что является защитой цифровой независимости страны.

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