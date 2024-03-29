Владельца Telegram призвали бороться с терроризмом

Дмитрий Песков отметил, что Телеграмм стал часто использоваться в преступных целях. Террористы обмениваются информацией с помощью этого мессенджера. Но подобную практику необходимо пресекать.

В связи с этим Кремль призывает основателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на данную проблему. Сервис не должен становиться инструментом, который используют террористы.

Песков отметил, что блокировать мессенджер в России не планируют. Это уникальный ресурс, который феноменален с точки зрения используемых технологий. Мессенджер серьезно вырос за последние годы и стал весьма популярен у сегодняшнего поколения.

«Питерец.ру» отмечает, что основатель сервиса отреагировал на существующую проблему. По словам Павла Дурова, в течение последних дней в мессенджере были заблокированы несколько тысяч пользователей, призывающих к теракту.