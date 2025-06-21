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Питерец.ру » Общество » Вводят новые ограничения для разносной торговли

Вводят новые ограничения для разносной торговли

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
В Санкт-Петербурге запретят разносную торговлю в определенных местах

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге с определенного времени вводится запрет на разносную торговлю возле метро, школ и остановок. Такое решение принято властями Северной столицы.

Согласно новым правилам, продавцы не смогут предлагать товары возле станций метро, рядом со школами и остановками общественного транспорта. Это решение направлено на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечение порядка в общественных местах. Также оно призвано сделать городскую среду более комфортной для жителей и гостей города.

Представители городской администрации подчеркнули, что данные меры не направлены против уличных торговцев в целом, а лишь ограничивают их деятельность в определенных зонах для обеспечения порядка и комфорта горожан. Предпринимателям будет предложено искать альтернативные места для ведения бизнеса в соответствии с правилами городской торговли.

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