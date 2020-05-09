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Питерец.ру » Общество » В Петербурге до конца мая продлеваются ограничения, связанные с коронавирусом

В Петербурге до конца мая продлеваются ограничения, связанные с коронавирусом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
С 12 мая жители Петербурга будут обязаны использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук

В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая. 

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. С 1 марта коронавирусной инфекцией заболело 6990 человек, из них выздоровело – 1662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10196 человек, выздоровело – 5593. Сейчас на карантине находятся 3988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65.

Одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. По 11 мая включительно необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук носит рекомендательный характер.

В вестибюлях станций Петербургского метрополитена будет обеспечена продажа средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Соответствующие поручения даны Комитету по транспорту и Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Администрации районов проинформируют жителей города о местах реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые в соответствии с данным постановлением вправе осуществлять розничную торговлю, рекомендовано обеспечить наличие в продаже масок и перчаток.

В связи с окончанием 11 мая периода нерабочих дней, введенного Указами Президента Российской Федерации, с 12 мая организации (в том числе строительные организации и промышленные предприятия), на которые не распространяются установленные постановлением №121 ограничения и запреты, могут возобновить свою работу.

При этом им необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

- до начала работы обеспечить наличие локальных актов, утверждающих Стандарт безопасной деятельности;

- уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности;

- обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В том числе соблюдение между работниками, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра. Работники и посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

Работодателям также рекомендовано обеспечить сохранение дистанционного режима работы для работников, которые ранее были переведены на удаленную работу.

Источник: Администрация Петербурга
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